Gefahr auf der Straße : Die Saison für Krötenwanderung hat begonnen

Augen auf im Straßenverkehr: Kröte und Co. sind mancherorts schon auf Wanderschaft. Foto: Markus Hibbeler/dpa/dpa-tmn

Berlin Aufgrund des bislang eher milden Winters kommen Frösche, Molche und Kröten sehr früh aus den Winterquartieren - das birgt nicht nur Gefahren für die Tiere, sondern auch für Autofahrer und Helfer.

Wer Auto und Motorrad fährt, sollte aktuell noch ein bisschen besser aufpassen. In manchen Regionen Deutschlands lockt das milde Wetter bereits Frösche, Kröten und Co. aus ihren Winterverstecken, teilt der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) mit.

Fuß vom Gas und auf überfahrene Tiere achten

Daher gilt: Fuß vom Gas, Tempolimits und vor allem etwaige Hinweisschilder beachten. Denn nicht nur die Tiere sind in Gefahr, oft sind auch Helferinnen und Helfer im Einsatz, um die Tiere einzusammeln. In der Dämmerung und in der Nähe von Gewässern wie Teichen, Flüssen und Bächen ist besonders mit Kröten zu rechnen.