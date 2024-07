Reiseverkehr Die Sorgen deutscher Autofahrer vor der Mautstation

Wer im Auto in den Urlaub fährt, muss vor Tunneln, Pässen und auf Autobahnen im Ausland häufiger an Mautstationen anhalten und zahlen. Für Autofahrer aus Deutschland eine eher ungewohnte Übung - entsprechend ist dem ein oder anderen in dieser Situation aus verschiedenen Gründen mulmig, wie eine Umfrage zeigt.