Rasen und Abreagieren : Die Stimmung auf Deutschlands Straßen wird aggressiver

Berlin Man selbst hat es eilig, aber alle anderen schleichen und blockieren die Straßen. So kommt es zumindest manchen Autofahrern vor. Und nicht jeder bleibt dann gelassen.

Ein 27-jähriger Autofahrer überholt einen 45-Jährigen auf der rechten Spur im Hamburger Elbtunnel. Der Ältere will sich das nicht gefallen lassen, überholt im Anschluss ebenfalls rechts und will den anderen abdrängen.

Kurz darauf blockiert er den Jüngeren. Der will ausweichen, das Auto kippt um. Es gibt Verletzte. Auf der Autobahn zwischen Jena und Gera in Thüringen überholt ein 63-jähriger Mann einen 20-Jährigen, im Vorbeifahren richtet er eine Waffe auf den Kontrahenten. Der soll vorher zu langsam auf der Überholspur gefahren sein.

Zwei beliebige Beispiele aus den vergangenen Monaten, die aggressive Auseinandersetzungen im Straßenverkehr zeigen. Nicht immer eskalieren Situationen, bis Waffen gezogen oder Autos blockiert werden. Aber Drängeln, Hupen, Anschreien und beleidigende Gesten sind an der Tagesordnung, besonders da, wo es manchmal enger wird, in Großstädten oder auf vollen Autobahnen.

Trotz zahlreicher Kampagnen und Ermahnungen ist die Aggressivität im Straßenverkehr in den vergangenen Jahren nicht zurückgegangen, sondern zum Teil sogar leicht gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „ Verkehrsklima 2020 “ der Unfallforscher des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, die am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde.