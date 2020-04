Produkttest : Die teuersten Motorradhandschuhe schneiden am besten ab

Die teuersten Motorradhandschuhe schneiden am besten ab

Die teuersten Modelle schneiden im Test am besten ab, aber auch für den kleineren Geldbeutel gibt es gute Allround-Handschuhe für Motorradfahrer. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn.

Stuttgart Für wasserdichte Allround-Handschuhe lohnt es sich, ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen, wie ein Test zeigt. Doch auch für den kleineren Geldbeutel gibt es gute Modelle für Motorradfahrer.

Die Zeitschrift hat 17 wasserdichte Allround-Handschuhe zwischen rund 100 und 200 Euro getestet. Als Testsieger schneidet der „Held Air n Dry“ für 199,95 Euro mit der Note „sehr gut“ ab. Dahinter folgt der ebenso benotete „Stadler Guard GTX“ für 189,00 Euro. Als Dritter auf dem Treppchen bekommt der „BMW Two in One Tech“ als erstes von insgesamt neun Modellen die Note „gut“. Er kostet 190,00 Euro.