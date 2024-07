Urlaubsfahrt 2024 Diese 6 Tipps führen Sie sicher durch Stau und Stop-and-Go

Auch wenn sich nichts mehr bewegt und die Hitze das Auto langsam in eine Sauna verwandelt: Das Aussteigen auf der Autobahn ist verboten, es sei denn, es dient der Absicherung einer Unfallstelle. Hält die Verkehrsstörung doch mal länger an, wie bei einer Vollsperrung, zeigt die Polizei laut ADAC jedoch oftmals Nachsicht. Dennoch ist auch in diesem Fall größte Vorsicht geboten. Der ADAC empfiehlt, nah beim eigenen Fahrzeug zu bleiben und im Falle eines Unfalls die Arbeit der Rettungskräfte in keiner Form zu behindern.