Oldtimer 2024 Diese Autos können nun das H-Kennzeichen bekommen

Die E500-Reihe wurde laut Autobild in Kooperation mit Porsche hergestellt. Er bringt es auf eine Leistung von 320 PS und beschleunigt in 6 Sekunden von null auf 100 Stundenkilometer. Unter sechsstellig geht beim Preis fast nichts: Ein E500 Limited ist laut Autobild in gut gepflegtem Zustand 130.000 bis 150.000 Euro wert.