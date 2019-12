Die Klasse von 1990 : Diese Autos werden 2020 zu Oldtimern

Flensburg Wer am seinem Opel Calibra oder VW T4 endlich ein H-Kennzeichen anschrauben möchte, kann dies von 2020 an beantragen. Und auch ein eigenbrötlerischer SUV-Vorläufer erreicht offiziell das Rentenalter.

Einen Oldie zu fahren, ist in Deutschland so populär wie nie. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) gab es zum 1. Januar 2019 insgesamt 474 561 Pkw-Oldtimer mit einem Alter von 30 Jahren und mehr. Anfang 2010 waren es erst 188 360 solche Auto.

Die Zahl hat sich binnen neun Jahren also deutlich mehr als verdoppelt. Der Zuwachs ist allerdings nicht nur mit der wachsenden Beliebtheit älterer Autos zu begründen. Auch die Entwicklung, dass der Fahrzeugbestand in Deutschland insgesamt seit Jahren zunimmt, trage dazu bei, erläutert ein Sprecher des KBA in Flensburg.