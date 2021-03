Von Aufbereiten bis Verhandeln : Diese zehn Tipps helfen beim Autoverkauf

München/Stuttgart Egal, ob die Trennung leicht oder schwer fällt: Wer sein Auto verkauft, möchte in der Regel möglichst viel Gewinn erzielen. Diese Tipps können dabei helfen.

Das eigene Auto verkaufen - möglichst gewinnbringend und in Eigenregie: gar nicht so einfach. Doch die folgenden Tipps können bares Geld wert sein.

Auch Mängel, Unfallfreiheit und die Zahl der Vorbesitzer gehören in die Anzeige. „Diese Angaben müssen stimmen, da diese Teil des Kaufvertrags werden. Das gilt auch für Fehler in der Annonce, wenn diese Fehler nicht im Vertrag explizit korrigiert werden.“

6. Kontaktdaten angeben: „Wer nicht um fünf Uhr morgens von Interessenten geweckt werden will, gibt auf den Verkaufsplattformen nur seine E-Mail-Adresse als Kontakt an, nicht jedoch die Telefonnummer“, rät Mühlich.

7. Preisverhandlungen: Unseriöse Interessenten verhandeln Preise gerne schon am Telefon. „Seriöse Käufer schauen sich erst das Auto an und verhandeln am Objekt den Preis“, so Mühlich.