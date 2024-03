Fahrrad-Test Doppelter Spaß: Unterwegs mit einem Falttandem

Falträder fahren in einer Nische. Auch Tandems sind Spezialräder. Beide Radgattungen haben ihre Fans. Aber ein Falttandem, das beide Gattungen in sich vereint? „Das ist die Nische in der Nische“, räumt Thomas Bernds ein. Er ist der Gründer und Geschäftsführer des Fahrradherstellers Bernds in Überlingen am Bodensee. Und dennoch baut er solche Räder. Nur sehr wenige Hersteller machen das, zu den Pionieren zählt Bike Friday aus den USA; auch Pedalpower aus Berlin fertigt Falttandems.