Parken verboten Drei-Minuten-Regel im eingeschränkten Halteverbot

Konkret heißt das: Jemanden an so einer Stelle aussteigen zu lassen, ist in Ordnung - wenn es maximal drei Minuten dauert. Ebenso, selbst auszusteigen und innerhalb dieser Zeit zum Beispiel etwas auszuladen. Wer aber beispielsweise beim Bäcker hält und kurz im Laden verschwindet, „verlässt“ sein Auto, weil er es nicht mehr im Blick hat. Dadurch kann man es nicht jederzeit wegfahren. Das ist also nicht erlaubt, selbst wenn der Stopp für den Brötchenkauf weniger als drei Minuten dauert.