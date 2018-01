später lesen Batteriekapazität erhalten E-Auto im Winter warm halten für mehr Reichweite FOTO: Sebastian Gollnow FOTO: Sebastian Gollnow Teilen

Twittern

Teilen



Bei Elektroautos knabbert im Winter besonders die Heizung an der Batteriekapazität und somit an der Reichweite. Wie die Dekra mitteilt, heizen E-Autofahrer daher ihr Fahrzeug besser vor dem Losfahren bereits an der Steckdose vor. dpa