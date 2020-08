Kaufen oder mieten: Was ist die bessere Alternative? : E-Scooter: Für wen lohnt sich die Anschaffung und was kosten sie wirklich?

Insbesondere größere Städte wie Hamburg oder Berlin sind mit E-Scootern quasi überschwemmt worden. Mehrere Sharing-Dienste bieten ihre Miet-Scooter hier nämlich im ganzen Stadtgebiet an. Viele Nutzer fragen sich allerdings, ob es nicht sinnvoller ist, einen eigenen Scooter zu kaufen, anstatt ihn zu mieten - und tatsächlich lohnt sich der Kauf für viele Roller-Fans.

E-Scooter sind in Großstädten beliebt

Im weltweiten und auch europäischen Vergleich ist Deutschland ein echter Nachzügler, wenn es um E-Scooter geht. Während in vielen anderen Ländern Europas bereits elektrische Tretroller durch die Städte flitzten, war der Betrieb in Deutschland noch nicht erlaubt. Vielleicht aus Angst vor schweren Roller-Unfällen ließ man sich in Deutschland Zeit damit, den Betrieb zu gestatten.

Mittlerweile dürfen E-Scooter unter bestimmten Voraussetzungen aber auf deutschen Straßen gefahren werden. Meistens sind die Flitzer dabei nicht - wie etwa ein Mountainbike - für Fahrten über Stock und Stein geeignet. Gerade in der Stadt erleichtern sie dennoch viele Wege. Es verwundert daher wenig, dass gerade in Großstädten verschiedene Sharing-Betreiber ihre Roller anbieten und für die nächsten Jahre ein Multi-Milliarden-Geschäft erwarten. Diejenigen, die nicht in einer Großstadt leben, kommen allerdings nicht in den Genuss eines Mietrollers. Einen Elektro-Tretroller kaufen ist hier die einzige Möglichkeit, einen der E-Flitzer zu nutzen. Doch für wen lohnt sich der Kauf und was kostet ein elektrischer Tretroller letztlich? Und ist der Kauf tatsächlich nur für jene sinnvoll, die keine Möglichkeit haben, einen Roller zu mieten?

E-Scooter gibt es für alle Ansprüche

E-Scooter gibt es mittlerweile in der passenden Ausführung für jedes Alter und jeden Einsatzbereich. Sowohl für Kinder als auch für Erwachsene werden die aufladbaren Tretroller angeboten. Meist unterscheiden sich Kinder- und Erwachsenenroller nur in einem Punkt: E-Roller für Kinder haben eine geringere Leistung und erreichen niedrigere Maximalgeschwindigkeiten. Elektrische Roller für Erwachsene hingegen werden durchaus mit Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 30 km/h angeboten.

Zu beachten ist hier aber: Nur Roller mit einer Höchstgeschwindigkeit von maximal 20 km/h können eine Straßenzulassung erhalten! Außerdem müssen die Scooter weitere Sicherheitsvoraussetzungen erfüllen, um zulassungsfähig zu sein. Personen, die ihren Roller auch auf öffentlichen Straßen nutzen möchten, müssen darauf achten, dass der Roller eine Straßenzulassung hat. Andernfalls darf er nämlich ausschließlich auf Privatgelände gefahren werden.

Für wen lohnt sich der Kauf eines E-Scooters?

Ob sich der Kauf eines E-Scooters tatsächlich lohnt, hängt insbesondere von der beabsichtigten Nutzung ab. Außerdem ist zu berücksichtigen, ob am eigenen Wohnort ein E-Scooter-Verleih verfügbar ist. Besteht die Möglichkeit des Ausleihens nämlich nicht, ist der Kauf oft die einzige Gelegenheit, einen E-Roller nutzen zu können. Allerdings ist es auch dann sinnvoll, sich bereits vor dem Kauf einen Kostenüberblick zu verschaffen.

E-Scooter-Kosten für Pendler

Pendler haben oft kürzere Strecken zu Fuß zurückzulegen. So kann der Weg von Zuhause oder dem Büro zur U-Bahn zu überbrücken sein. Möglich ist es außerdem, dass von einem weiter entfernten Parkplatz der Weg zur Arbeit oder in die Stadt bewältigt wird.

Dauert die Fahrt zehn Minuten und wird dazu ein Mietroller 18 Tage im Monat genutzt, fallen bereits beachtliche Kosten an: Inklusive Grundgebühr kostet die Nutzung bei einem Roller-Verleiher dann etwa 90 Euro im Monat. In einem ganzen Jahr fallen für den Mietroller also Kosten in Höhe von 1.080 Euro an.

E-Scooter-Kosten für Gelegenheitsnutzer

Nicht jeder E-Scooter-Nutzer legt täglich mehrere Kilometer mit seinem Elektro-Gefährt zurück. Viele Nutzer möchten mit dem E-Roller nur gelegentlich kürzere Strecken - etwa zum Supermarkt - bewältigen. Wer dazu fünfmal im Monat und etwa acht Kilometer hin und zurück fährt, zahlt bei einem Scooter-Verleih etwa 55 Euro. In einem ganzen Jahr kämen so Kosten in Höhe von 660 Euro zusammen.

Kosten für den E-Scooter-Kauf

Die Kosten für das regelmäßige Ausleihen eines E-Scooters variieren - je nach Nutzungsverhalten. Außerdem sind die individuell zu erwartenden Kosten mit den Anschaffungs- und Unterhaltskosten eines eigenen elektronischen Tretrollers zu vergleichen. Hier sind meist folgende Kostenpunkte zu erwarten:

· Anschaffungskosten E-Scooter mit Straßenzulassung: min. 350 Euro

· Haftpflichtversicherung: 25 Euro/jährlich

· Stromkosten bei 110 gefahrenen Kilometern jährlich: ca. 5,20 Euro

Abhängig vom gewählten E-Scooter-Modell erzeugt der eigene E-Scooter damit Kosten von mindestens 380,20 Euro im ersten Jahr. Im Folgejahr fallen nur noch die Kosten für Strom und eine passende Haftpflichtversicherung an. Zu beachten ist allerdings, dass auch für Reparaturen oder einen Batterie-Austausch weitere Kosten hinzutreten können.

Kaufen oder mieten: Was ist die bessere Alternative?

Wie dargestellt, lohnt sich das Mieten eines E-Scooters wirtschaftlich nur dann, wenn der Roller selten genutzt wird. Die Verleiher-Angebot sind nämlich ausschließlich für jene attraktiv, die nur wenige Fahrten oder sehr kurze Strecken mit dem Roller bewältigen. Außerdem lohnt sich die Miete für diejenigen, die eine fremden Stadt zum Sightseeing mit dem Roller erkunden wollen. Soll der Scooter hingen regelmäßig etwa zum Einkaufen oder für den Weg zur Arbeit genutzt werden, lohnt sich regelmäßig der Kauf. Das gilt zumindest dann, wenn auf ein günstiges Scooter-Modell zurückgegriffen wird.

Obwohl beim Ausleihen des Scooters also regelmäßig die Verleiher wirtschaftlich profitieren, kann eine Leihe ebenfalls Vorteile haben. Schließlich muss sich der Entleiher hier nicht um das Aufladen, die Wartung oder anfallende Reparaturen des Rollers kümmern. Ist der Leih-Roller nicht aufgeladen oder defekt, wartet an der nächsten Straßenecke nämlich bereits ein anderer. Ist unklar, ob der Roller wirklich regelmäßig genutzt wird, kann daher durchaus auf ein Leihmodell zurückgegriffen werden. Auch mit Reparaturen und der Wartung muss sich der Nutzer dann nicht plagen.