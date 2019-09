Umweltbundesamt kritisiert : E-Scooter ist umweltschädlicher als das Fahrrad

Berlin Elektro-Tretroller machen den Verkehr in den Innenstädten nach Einschätzung des Umweltbundesamts bisher kaum umweltfreundlicher - und wären in Außenbezirken besser aufgehoben.

Hilfreicher wäre es, wenn Verleih-Anbieter die Fahrzeuge in Außenbezirken aufstellen würden, sagte Krautzberger. „Hier kann es durchaus sinnvoll sein, die zu lange Strecke zu Bus oder Bahn schnell mit dem E-Scooter anstatt mit dem Auto zu überbrücken.“ Auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund hatte jüngst kritisiert, dass am Rand von Großstädten oft keine Leihroller verfügbar seien.

UBA-Präsidentin Krautzberger betonte, dass das privat genutzte Auto in Städten das „deutlich größere Umweltproblem“ sei im Vergleich zum E-Scooter - „sowohl was die Schadstoffe als auch was den Lärm angeht.“ Städte müssten etwa die Zahl der Stellplätze für Autos deutlich reduzieren, auch um mehr Platz für Rad- und Fußwege zu schaffen. Im Papier der Behörde heißt es, die Bedeutsamkeit des Themas E-Scooter und ihrer Nachhaltigkeit solle „nicht überbewertet werden“. In Berlin etwa kämen - Stand Juli - derzeit auf einen E-Scooter rund 270 Pkw.