Roller-Regeln Sicher und rücksichtsvoll mit dem E-Scooter unterwegs

Auf jeden Fall rücksichtsvoll! Das heißt, langsamer fahren, wenn Fußgänger in der Nähe sind. Wenn mehrere E-Scooter unterwegs sind, fahren sie hinter- und nie nebeneinander. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 20 Stundenkilometer. Wer abbiegt, muss wie beim Radfahren ein Handzeichen geben. Eine Helmpflicht gibt es nur in manchen Ländern, zum Beispiel in Kroatien und Portugal. Sicherer fährt es sich aber in jedem Fall mit Helm.