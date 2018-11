später lesen Autotest Eine Landpartie mit dem Cadillac XT4 FOTO: Teilen

Kaum ein anderes SUV ist so protzig wie der Cadillac Escalade - und in der Nische gerade deshalb so erfolgreich. Doch die Amerikaner können nicht nur groß und übermotorisiert. Das wollen sie jetzt mit dem XT4 beweisen. dpa