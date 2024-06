Verkehrsrecht Einspruch gegen Bußgeld erfolgreich: Wer zahlt die Auslagen?

In dem Fall ging es um eine Frau, die in einem Verkehrsunfall verwickelt war. Im Nachgang erhielt sie einen Bußgeldbescheid. Gegen diesen legte sie erfolgreich Widerspruch ein. Die Behörde nahm den Bescheid zurück, das Verfahren wurde eingestellt. Allerdings bestimmte die Behörde in ihrer Entscheidung, dass die Frau ihre notwendigen Auslagen selbst bezahlen müsste. Auch hiergegen wehrte sich die Frau und der Fall kam vor Gericht.