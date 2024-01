Dritte Generation Elektrischer Peugeot 3008 startet bei 48 650 Euro

Der 4,53 Meter lange Fünfsitzer kommt zunächst mit einem 170 kW/210 PS starken E-Motor an der Vorderachse und einem Akku mit 73 kWh. Der soll nach Werksangaben für bis zu 524 Kilometer reichen und kann mit 11 kW am Wechsel- oder 160 kW am Gleichstrom geladen werden.