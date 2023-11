Nicht alle sind zulässig Knöllchen trotz elektronischer Parkscheibe? Was man beachten sollte

Übrigens gilt die digitale Parkscheibe nur im öffentlichen Verkehrsraum. Was etwa auf Supermarktparkplätzen oder anderen privaten Parkplätzen gilt, regeln die Nutzungsbedingungen der Betreiber. Auch im Ausland gibt es keine einheitlichen Regeln für die elektronischen Helfer. Zudem könnte laut ADAC eine in Deutschland zulässige digitale Parkscheibe etwa in Dänemark oder in den Niederlanden nicht zulässig sein, obwohl dort auch elektronische Varianten grundsätzlich erlaubt sind. Der ADAC empfiehlt daher, im Ausland auch immer eine analoge Parkscheibe im Auto zu haben.