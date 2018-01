später lesen Ganz guter Golf-Gegner Empfehlenswert: Der Mazda3 aus zweiter Hand FOTO: Mazda FOTO: Mazda Teilen

Twittern

Teilen



Wer in der Golf-Klasse ein Auto fahren möchte, das nicht dem vorherrschenden Design des meistverkauften Modells aus Wolfsburg entspricht, kann Opel Astra fahren oder Ford Focus. Er dürfte sich damit gegebenenfalls aber noch nicht so individuell fühlen wie in einem Mazda3. dpa