Enthüllt Erschwingliche E-Mobilität: VW zeigt Studie ID.2

VW will zurück zu seinen Wurzeln und auch für die Generation E wieder einen Volkswagen bauen. Das hat Markenchef Thomas Schäfer angekündigt und den ID.2 enthüllt. Noch eine Studie, soll der vier Meter lange Fünfsitzer mit 450 Kilometern Normreichweite in zwei Jahren für weniger als 25 000 Euro in den Handel kommen, stellte der Hersteller in Aussicht.