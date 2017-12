Erstmals mit Allrad verfügbar: Ford überarbeitet EcoSport

Ford legt ein weiteres Mal Hand an den EcoSport. Der kleine Geländewagen startet am 24. Februar ab 18 590 Euro mit aktualisiertem Motorenprogramm, retuschiertem Design und aufgewertetem Interieur. Das teilte der Hersteller mit. Ab Sommer kommt das Modell erstmals auch mit Allradantrieb auf den Markt. dpa

Zu erkennen ist der EcoSport von außen an Details wie dem auf Wunsch nun erstmals in Kontrastfarben lackierten Dach. Und innen an einem Cockpit, das mit dem großen, freistehenden Bildschirm an den neuen Fiesta erinnert. Außerdem gibt es als neue Optionen unter anderem einen Tempomat, eine Rückfahrkamera und ein Infotainmentsystem.

Zudem legen die Kölner den Gegner von Autos wie Opel Mokka und Peugeot 2008 jetzt auch in einer besonders sportlichen anmutenden ST-Line auf.

Die wichtigsten Neuerungen verbergen sich allerdings unter dem Blech So gibt es das Auto ab Sommer mit einem neuen, 1,5 Liter großen Diesel mit 92 kW/125 PS und bis zu 300 Newtonmeter Drehmoment, mit dem erstmals im EcoSport auch ein Allradantrieb angeboten wird.

Alternativ dazu gibt es mit Frontantrieb einen weiteren 1,5-Liter-Diesel mit 74 kW/100 PS sowie zwei Dreizylinder-Benziner mit einem Liter Hubraum und 92 kW/125 PS oder 103 kW/140 PS. Im Sommer folgt als weitere Alternative eine Leistungsstufe mit 74 kW/100 PS, kündigte Ford an. Damit kommt der EcoSport dem Hersteller zufolge auf Verbrauchswerte zwischen 4,1 Litern Diesel und 5,8 Litern Benzinen und CO2-Werte von 107 bis 134 g/km.