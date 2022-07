Von Büffeln und Stromern : Eurobike zeigt Vielfalt des Fahrrads

Frankfurt/Main Das umweltfreundliche Fahrrad wird als Verkehrsmittel immer wichtiger. Die Hersteller treiben vor allem die Elektrifizierung und Digitalisierung voran, wie die Messe Eurobike zeigt.

Für die schönen Worte ist zum Auftakt der Fahrradmesse Eurobike ein Manager des US-Herstellers Specialized verantwortlich: „Wir alle sind in einem Sonnenaufgangs-Geschäft tätig“, sagte Bob Margevicius und spannt den Bogen: Das Fahrrad schaffe Spaß, schenke Lächeln, sei klimafreundlich und werde ganz nebenbei viele Transportprobleme dieser Welt lösen.

Die Eurobike bietet einen umfassenden Überblick über die vielfältige Fahrradwelt. Nach dem Umzug von Friedrichshafen findet die Messe dieses Jahr vom 13. bis zum 17. Juli erstmals in Frankfurt statt. Speziell an Privatbesucher richten sich die Festival Days am Samstag und Sonntag (16. und 17. Juli).