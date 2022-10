ADAC : Extreme regionale Unterschiede bei Spritpreisen zu Ende

Der regionale Unterschied bei den Diesel- und Benzinpreisen ist zwar geschrumpft, doch im Saarland oder in Berlin tankt man derzeit trotzdem günstiger als in Bayern. Foto: Swen Pförtner/dpa

München In den vergangenen Monaten konnte es bei den Spritkosten durchaus einen Unterschied machen, in welchem Bundesland man tankt. Inzwischen haben sich die Preise bundesweit angeglichen - allerdings nicht völlig.

Am teuersten war E10 im jeweils landesweiten Schnitt um kurz nach11.00 Uhr in Schleswig-Holstein und Bremen mit 1,977 beziehungsweise1,973 Euro pro Liter. Am billigsten war das Benzin im Saarland undBerlin mit 1,883 beziehungsweise 1,889 Euro.