Kreuzfahrt auf Rädern: TV- Fahrbericht Volvo V90 Cross Country Ocean Race

Dass eine Segelregatta Namensgeberin einer Automobil-Edition ist, dürfte eher ungewöhnlich, wenn nicht sogar einzigartig sein. Dass aber ein schwedischer Autobauer, von seinen geographischen Wurzeln her der See ohnehin verbunden, ein solches Sondermodell auflegt, das passt irgendwie. Weshalb Volvo als Hauptsponsor und Namenspate des Rennens zu jeder Auflage des weltweiten „Ocean Race“ ein Sondermodell auflegt. Wir fuhren den Kombi V90 in der Cross-Country Version als Edition Ocean Race. Unser erstes Fahrzeug mit „maritimem Hintergrund.“