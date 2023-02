Urteil : Falsches Kennzeichen auch beim Anhänger kein Kavaliersdelikt

Praktisch: In einen Anhänger passt viel rein, doch muss er am Heck dann auch ein gültiges Kennzeichen tragen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

München Nummernschilder dienen unter anderem dazu, Halter bei Verstößen schnell ausfindig machen zu können. Ihr missbräuchlicher Gebrauch ist strafbar, auch bei Anhängern.

Auch ein am Straßenrand abgestellter Anhänger gilt als in Gebrauch und muss immer ein korrektes Kennzeichen tragen. Wird ein anderes, nicht für den Hänger zugelassenes Nummernschild angebracht, liegt ein Kennzeichenmissbrauch vor. Das zeigt ein Urteil des Bayerischen Obersten Landesgerichts (Az.: 203 StRR 504/21), auf das der Deutsche Anwaltverein (DAV) hinweist.

In dem Fall ging es um einen Anhänger für den Autotransport, den ein Mann am Straßenrand abgestellt hatte. Am Heck war aber kein für den Anhänger zugelassenes Kennzeichen angebracht, sondern ein abgelaufenes Ausfuhrkennzeichen.