Tipps vom ADAC : Falschfahrermeldung: Warnblinkanlage an, Fuß vom Gas

München Wenn der Verkehrsfunk einen Geisterfahrer für die eigene Route meldet, ist größte Vorsicht geboten. Wie verhalten sich Autofahrerinnen und Autofahrer jetzt richtig?

Tempo vorsichtig rausnehmen, Warnblinker an und am äußersten rechten Fahrbahnrand fahren. So lauten Tipps vom ADAC, wenn der Verkehrsfunk einen Geisterfahrer in der Nähe meldet. Auf keinen Fall überholen und mehr Abstand zu den Vorausfahrenden halten.