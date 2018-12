später lesen Test „Familientreffen“ der Fiat-Allradler FOTO: Jürgen Braun FOTO: Jürgen Braun Teilen

Insgesamt elf allradgetriebene Modelle hat der FAC Konzern (Fiat Chrysler Automobiles) im Angebot. Wann hat man schon einmal Gelegenheit, die alle auf einen Schlag zu fahren? Und das auch noch zu den schönsten winterlichen Bedingungen und an einem Platz, an dem sich in wenigen Wochen die Elite des nordischen Skisports zu ihren Weltmeisterschaften trifft: im Tiroler Seefeld, unweit der Landeshauptstadt Innsbruck. Von Jürgen Braun