Lifehack-Check Film gucken auf der Rückbank: Gefrierbeutel als Handyhalter

Und so geht's: Die Kopfstütze des Vordersitzes abnehmen. Den Gefrier- oder Frischhaltebeutel mit der Seite, an dem sich das geschlossene Ende des Beutels befindet, über die zwei Befestigungsstangen der Kopfstütze stülpen - so, dass der Beutel an zwei Stellen durchstochen wird. Die Stütze wieder anbringen. Das wiederverschließbare Ende des Beutels zeigt dabei zur Rückbank. Nun den Verschluss öffnen und das Handy waagerecht in die Folie legen. Den Beutel wieder verschließen - fertig.