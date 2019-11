Adventszeit : Finger weg vom Lenkrad nach Punsch und Glühwein

München Reichlich Glühwein und andere alkoholische Getränke gehören für viele zur Vorweihnachtszeit dazu. Doch ihr Fahrzeug lassen Autofahrer dann besser stehen. Aber ein Glas zum Anstoßen ist erlaubt, oder?

Hoch die Glühweintasse und „Stößchen“ mit dem Sektkelch: In der Vorweihnachtszeit trinken viele Menschen alkoholische Getränke auf dem Weihnachtsmarkt und bei Firmenfeiern. Doch wer noch Auto fahren will, verzichtet besser komplett auf Alkohol, erklärt Vincenzo Lucà vom Tüv Süd.

Warum das? Es gibt doch Promillegrenzen? „Die Schwierigkeit ist aber, dass Sie sich nicht zuverlässig daran herantrinken können“, sagt Lucà. „Das hat viel mit Ihrer Tagesform, dem Geschlecht und Körpergewicht und Ihrer grundsätzlichen Gewöhnung an Alkohol zu tun.“

Besonders warme alkoholische Getränke wie Glühwein können tückisch sein. Die würden vom Körper schneller aufgenommen als andere Getränke und stiegen „umso schneller in den Kopf“, so der Tüv Süd.

Doch ein Gläschen in Ehren, kann doch nicht schaden, oder? „Wer am Anfang der Betriebsfeier nur einen Sekt trinkt oder einen Glühwein und Stunden später Auto fährt, mag noch nicht an die Promillegrenzen kommen“, sagt Lucà. Doch jeder reagiere anderes auf Alkohol. „Auch ohne die Grenzen zu erreichen, kann die Fahruntüchtigkeit beeinflusst sein, etwa durch Müdigkeit oder Euphorie.“