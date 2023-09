Sicher laden und nutzen Finger weg von beschädigten Pedelec-Akkus

Wer an ihm äußerliche Beschädigungen, Aufwölbungen, austretende Elektrolytflüssigkeit oder Rückstände an den Polen feststellt, sollte vorsichtig agieren. Dann den Akku nicht mit bloßen Händen anfassen oder gar öffnen. Dekra rät, einen beschädigten Akku im Freien an einem sicheren Ort möglichst mit Sand bedeckt zu lagern und ihn so schnellstmöglich bei einem Händler oder im Wertstoffhof zu entsorgen.