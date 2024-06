Neuer Crossover Ford Explorer startet elektrischen Explorer

Der Ford Mustang Mach-E bekommt einen kleinen Bruder. Mit einem knappen Jahr Verspätung kommt im Sommer der elektrische Explorer in den Handel. Der 4,46 Meter lange Crossover trägt zwar den Namen eines in den USA sehr erfolgreichen Geländewagens, nutzt aber die Technik des Kooperationspartners VW und wird so zu einem Verwandten von ID.3 oder ID.4. Die Preise beginnen zunächst bei 49.500 Euro.