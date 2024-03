Überraschung für Autofahrer Wer dieses neue Verkehrsschild in Frankreich missachtet, riskiert saftige Strafen

Eine weiße Raute vor blauem Hintergrund, dazu die Worte „Voie Reservee“, also „Spur reserviert“. Das neue Verkehrsschild deutet in Frankreich auf eine separate Fahrspur hin, die ausschließlich von bestimmten Fahrzeugen benutzt werden darf. Das erklärt der ADAC in einem Facebook-Post. Zu den erwähnten Fahrzeugen zählen neben Bussen, Taxis und Fahrgemeinschaften (Autos mit mindestens zwei Insassen) auch Fahrzeuge mit einem Zero-Emission-Sticker, das sind in erster Linie Elektroautos.