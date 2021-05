Erhältlich vom September an : Französischer Luxus: DS-9-Preise starten bei 47 550 Euro

Erhältlich vom September an

Rüsselsheim Im September kommt mit der DS 9 ein neues Modell in der gehobenen Mittelklasse auf den Markt. Wie will der französische Autohersteller der Konkurrenz Paroli bieten?

Seit dem Ende von Renault Vel Satis, Citroën XM und Peugeot 605 hatten französische Autohersteller in der oberen Mittelklasse nicht mehr viel anzubieten. Doch jetzt bringt DS das Modell DS 9 in Stellung. Es kommt im September in den Handel und soll mindestens 47 550 Euro kosten, teilte der Hersteller mit.