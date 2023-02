Tüv : Führerscheinprüfungen auf Rekordstand: Durchfallquote steigt

Berlin Der Führerschein bleibt in Deutschland die Grundlage für Mobilität - die Zahl der Fahrprüfungen steigt auf ein Rekordniveau. Allerdings enden auch immer mehr Prüfungen ohne Erfolg.

Lieber Auto als Bus?

Die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände hatte zum Jahreswechsel ebenfalls von einer großen Nachfrage nach dem Führerschein gesprochen und einen Grund dafür in Einsparungen während der Corona-Pandemie gesehen. Die Menschen hätten weniger Geld etwa für Reisen ausgegeben - und „haben so Geld übrig, um Luxus-Führerscheine wie den fürs Motorrad zu machen“, hatte der Vize-Vorsitzende Kurt Bartels der dpa gesagt. In Großstädten gebe es zudem den einen oder anderen, der lieber im eigenen Auto sitze statt in vollen Bussen und Zügen.