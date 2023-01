Von Cupholder bis Kaminfeuer : Fünf Winter-Gadgets für's Auto

Losheim am See Winterreifen, Standheizung, Eiskratzer oder Frostschutzfolie für die Scheibe - die wichtigsten Auto-Extras für die kalte Saison kennt jeder. Doch manche Ausstattungsdetails heizen richtig ein.

3. Der Nackenföhn: Eigentlich soll er die Cabrio-Saison verlängern, in dem er den Insassen offener Autos an kühlen Tagen mit einem Gebläse in der Kopfstütze warme Luft um den Hals legt. Doch bei manchen Cabrios und Roadstern ist diese Funktion nicht ans Dach gekoppelt und das Heißluftgebläse funktioniert auch bei geschlossenem Verdeck. Schließlich kann im kältesten Winter ein warmer Hals auch drinnen nicht schaden .

4. Die Hot-Stone-Massage: Sitzheizung war gestern. Wer Wärme wirklich intensiv genießen will und in einem Oberklasse-Modell sitzt, der kann sich die höheren Temperaturen in den Körper kneten lassen. Dafür haben die Entwickler bei S-Klasse, 7er & Co zahlreiche Luftkissen in den Polstern so programmiert, dass sie sich anfühlen wie eine Hot-Stone-Massage. Und bei manchen Autos wird das auch noch mit entsprechenden Musik- und Lichtstimmungen kombiniert. „Alles, was der Entspannung dient, dient auch der Sicherheit“, sagt Schuster, mahnt aber zum Maß halten: „Wer sich von der Wellnessbehandlung einlullen lässt, büßt an Aufmerksamkeit ein. Dann kann es gefährlich werden.