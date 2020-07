Big Brother als Beifahrer : Für wen lohnen sich Telematiktarife?

Mainz/Berlin Einige Kfz-Versicherungen bieten Autofahrern mittlerweile sogenannte Telematiktarife an. Im Austausch für Daten zum Fahrstil locken dabei günstigere Tarife. Für wen lohnt sich das?

Doch die Versicherer werten die Daten verschieden aus. Im Vergleich stellt Michael Bruns von der Stiftung Warentest fest: „Was in den Score einfließt, ist je nach Versicherer unterschiedlich, jede App gewichtet die Daten anders.“ Ein Telematiktarif lohne sich in erster Linie für Fahranfänger in den ersten Jahren am Steuer. Bei Älteren würden dagegen so viele Parameter bei einem Versicherungsabschluss abgefragt, „dass man vergleichsweise wenig einsparen würde“.