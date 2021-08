Autotest : G80 und GV80: Kann es Genesis mit der Oberklasse aufnehmen?

Mit dem G80 und dem GV80 versucht Genesis den Einstieg in die Oberklasse. Gegen die in diesem Segment etablierten Marken Audi, BMW und Mercedes dürften es die Koreaner jedoch schwer haben. Foto: Genesis/Hyundai Motor Group/dpa-mag

Berlin Neuzugang in der Business-Klasse: Wer sich sattgesehen hat an Audi, BMW und Mercedes, dem will Genesis jetzt mit dem G80 und dem GV80 eine frische Alternative bieten. Doch das Beispiel von Lexus oder Infiniti zeigt, dass dieser Weg wohl kein leichter wird.

In der Heimat von Audi, BMW und Mercedes ist kaum Platz für andere Premium-Marken. Das haben Nobelmarken wie Lexus oder Infiniti bereits schmerzhaft zu spüren bekommen. Dennoch wollen es jetzt auch die Koreaner wissen.

Gleich zwei technisch weitgehend identische Modelle schickt die Neugründung aus dem Imperium von Hyundai und Kia im Herbst ins Rennen: die Limousine G80, deren Grundpreis bei 46.900 Euro liegt, und den 62.200 Euro teuren SUV GV80. So bekommen nicht nur die üblichen Platzhirsche wie der A6, der Fünfer und die E-Klasse Konkurrenz. Auch die Nobel-Geländewagen Q7, X5 und GLE müssen nun gegen einen Neuling bestehen.

Technik auf dem neuesten Stand

Die stattliche Fünf-Meter-Limousine und das gleich lange SUV teilen sich eine Plattform, die eigens für Genesis entwickelt wurde und mit Heck- oder Allradantrieb, Achtgang-Automatik und modernen Assistenzsystemen die Standards des Segments erfüllt. So halten beide Genesis-Modelle automatisch Abstand und Spur, leuchten den toten Winkel mit einem Videobild aus und nutzen ein Online-Infotainment, dessen Sprachsteuerung auffällig gut funktioniert.

Nur bei den Antrieben wirkt Genesis fast antiquiert. Nicht nur, dass es - zumindest zum Start - weder eine Plug-in-Variante, noch eine Elektro-Version gibt. Sondern selbst die mittlerweile als Standard etablierte Mildhybrid-Technik haben die Koreaner nicht an Bord. Stattdessen setzen sie auf konventionelle Benziner und Diesel, die im Vergleich eher klein und wenig prestigeträchtig abschneiden.

Lahme Limousine, souveränes SUV

Das stört vor allem beim G80. Das SUV gibt es wenigstens mit einem relativ neuen Reihensechszylinder-Diesel, der sich mit 224 kW/304 PS und 588 Nm, einem Spitzentempo von 230 km/h und einem soliden Fahrwerk als souveräner Dauerläufer für Dienstwagen-Fahrer erweist. Der Normverbrauch des geräumigen Fünf- oder Siebensitzers beträgt jedoch 8,6 Liter (CO2-Ausstoß 220 g/km).

Während die Konkurrenz auf sechs oder sogar acht Flammen brennt, muss die Limousine mit bescheidenen vier Zylindern auskommen. Für die Selbstzünder-Fraktion gibt es hier nur einen 2,5-Liter mit 154 kW/210 PS oder als einzigen Benziner einen auch im SUV verbauten 2,2-Liter. Dank Turbo-Hilfe kommt der zwar auf dem Papier auf ebenfalls 224 kW/304 PS und 441 Nm, macht in der Praxis aber einen eher müden Eindruck. Er klingt angestrengt und braucht viel Anlauf, bis er 250 km/h erreicht, selbst wenn er den Sprint von 0 auf 100 km/h in sechs Sekunden schafft. Und mit Normwerten von 8,6 Litern und 205 g/km ist er nicht einmal sonderlich sparsam.

Mit der Eleganz eines alten Grand Hotels

Verpackt ist das Ganze in ein markantes, aber eher altmodisches Design. Fast schon wirken beide Genesis-Modelle barock wie ein ehrwürdiges Grand Hotel. Daran ändern auch die LED-Orgien in Bug und Heck nichts. Die Materialien innen sind zwar vom Feinsten, und hier und da leuchten digitale Anzeigen auf. Doch viele Instrumente im Cockpit bleiben analog.

Weil die Koreaner wissen, dass sie es mit den Autos allein nicht in die Oberklasse schaffen, wollen sie insbesondere beim Service und dem Kauferlebnis punkten. Dafür setzen sie vor allem auf einen kundenfreundlichen Online-Vertrieb, Hol- und Bringdienste für Werkstattbesuche und eine sehr individuelle Betreuung. Wie sonst nur bei Luxusmarken bekommt jeder Kunde einen persönlichen Ansprechpartner für alle Anfragen rund um Marke und Modelle.

Fazit: Auf Augenhöhe, aber nicht auf der Überholspur

Sie sind technisch auf dem neuesten Stand, sind nobel und bieten den nötigen Komfort - so fahren Genesis G80 und GV80 auf Anhieb auf Augenhöhe mit der etablierten Konkurrenz. Doch so viel Anerkennung sie für diesen Einstand verdienen, „gleich gut“ ist in dieser Klasse eben nicht gut genug. Zumal sie bei den Antrieben weder mit Leistung, noch mit Effizienz überzeugen können. Deshalb dürfte es die neue Marke ähnlich schwer haben wie einst der Newcomer Lexus.

Datenblatt: Genesis 3.0D AWD



Motor und Antrieb Sechszylinder-Turbodiesel-Direkteinspritzer

Hubraum: 3000 ccm

Max. Leistung: 224 kw/304 PS bei 3800 U/min

Max. Drehmoment: 588 Nm bei 1500 - 3000 U/min

Antrieb: Allradantrieb

Getriebe: Achtgang-Automatikgetriebe



Maße und Gewichte

Länge: 4945 mm

Breite: 1975 mm

Höhe: 1715 mm

Radstand: 2955 mm

Leergewicht: 2255 kg

Zuladung: 685 kg

Kofferraumvolumen: 735-2155 Liter



Fahrdaten:

Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 7,5 s

Durchschnittsverbrauch: 8,6 Liter/100 km

Reichweite: 930 km

CO2-Emission: 220 g/km

Kraftstoff: Diesel

Schadstoffklasse: Eu6

Energieeffizienzklasse: k.A.



Kosten:

Basispreis des GV80: 62.200 Euro

Grundpreis des GV80 3.0D AWD: 63.400 Euro

Typklassen: k.A.

Kfz-Steuer: 535 Euro/Jahr



Wichtige Serienausstattung:

Sicherheit: Sieben Airbags, LED-Scheinwerfer, Bremsassistent, Tempomat

Komfort: Klimaautomatik, Infotainment-System, Multimedia-System, Leder-Ausstattung

Alle Daten laut Hersteller, GDV, Schwacke

Mit dem GV80 bietet Genesis ein geräumiges Nobel-SUV, dass zwar bei der Ausstattung aktuelle Standards erfüllt, bei den Antrieben jedoch nur mittelmäßig abschneidet. Foto: Genesis/Hyundai Motor Group/dpa-mag

Bei der Entwicklung seiner Premium-Modelle hat sich Genesis für ein eher herkömmliches Design entschieden. Das gilt auch für die Rückansicht des GV80. Foto: Genesis/Hyundai Motor Group/dpa-mag

An Bord der beiden Genesis-Modelle befindet sich zwar ein modernes Infotainmentsystem. Doch viele Instrumente rund ums Lenkrand bleiben analog. Foto: Genesis/Hyundai Motor Group/dpa-mag

Bei den Motoren stehen ein Reihensechszylinder-Diesel sowie ein Vier-Zylinder-Benziner zur Auswahl. Eine E-Variante bietet Genesis nicht an. Foto: Genesis/Hyundai Motor Group/dpa-mag

Die Edel-Limousine G80 von Genesis macht zwar optisch genauso viel her wie ein A6 oder die E-Klasse. Defizite gibt es jedoch bei Leistung und Effizienz. Foto: Genesis/Hyundai Motor Group/dpa-mag