Deutsche Automobil Treuhand : Gebrauchte Elektroautos verlieren besonders schnell an Wert

Gebrauchte Elektroautos verlieren besonders schnell an Wert

Ostfildern Verkäufer von gebrauchten E-Autos können meist keinen allzu hohen Preis verlangen. Denn der Wert solcher Fahrzeuge mindert sich rasant. Ein Experte nennt vor allem zwei Gründe dafür.

Der von hohen Prämien getriebene Boom neuer Elektroautos lässt den Wert gebrauchter E-Fahrzeuge absacken. Die Restwerte drei Jahre alter Stromer sind derzeit rund ein Zehntel niedriger als sie es noch vor Jahresfrist bei vergleichbaren Autos waren, wie eine Auswertung der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) zeigt. Zudem verlieren Elektroautos derzeit deutlich schneller an Wert als Benziner oder Dieselfahrzeuge.

Im Februar 2020 lag der prozentuale Restwert eines typischen drei Jahre alten Elektroautos noch in etwa gleichauf mit dem eines Benziners bei gut 56 Prozent des Listenneupreises. Doch während diese Zahl bei Benzinern in etwa konstant blieb, ist sie für Elektroautos inzwischen auf weniger als 51 Prozent abgesackt. Und dies sei nur die halbe Wahrheit, sagt Weiss: „Schaut man sich nur die kleineren Segmente an, ist deren Wertverlust deutlich dramatischer.“