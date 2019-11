Aus zweiter Hand : Gebrauchtwagen-Check: Dacia Duster (2010 bis 2018)

Berlin Der Dacia Duster ist Deutschlands günstigstes SUV. Die Fahrzeuge der rumänischen Renault-Tochter gelten außerdem als grundsätzlich wertstabil - das ist eine gute Nachricht für private Verkäufer. Dennoch sind ältere Gebrauchte auch um die 4000 Euro zu bekommen, und mit gesetztem Alter sinkt sogar die Pannenanfälligkeit.

Modellhistorie: Start im Jahr 2010. Erste Modellpflege mit Retuschen an Heck und Front 2013, seitdem ESP und vier Airbags serienmäßig. 2017 wurde die zweite Generation - im Grunde eine umfangreiche Modellpflege - vorgestellt und rollte Anfang 2018 zu den Händlern.

Karosserievarianten: Der Duster ist von der Karosserie her betrachtet ein Kombi mit fünf Türen und zählt zu den SUVs, zu deren Merkmalen eine erhöhte Bodenfreiheit und hohe Sitzposition gehören.

Schwächen: Während bei der HU die Federung, Achsenaufhängung und Antriebswellen noch durchschnittlich ausfallen, reißen hohe Mängelquoten bei den Lenkgelenken die Bilanz in allen Jahrgängen fahrwerksseitig in den roten Bereich. Schlechte Noten gibt es auch für das Abblendlicht und die Beleuchtung vorne wie hinten. Rost an der Auspuffanlage sorgt ab dem zweiten HU-Termin für Rüffel.