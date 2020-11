Atemübungen und Empathie : Gefährliche Aggression am Steuer senken

Gefährliche Aggression am Steuer senken

Wutanfall am Steuer: Schon einfache Atemübungen können dazu beitragen, beim Autofahren ruhiger und gelassener zu werden. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

München Im Straßenverkehr geht es manchmal hoch her: Hupen, blinken, schneiden - Sie möchten manchmal vor Wut ins Lenkrad beißen? Lieber nicht. Ein paar einfache Tricks können für etwas Entspannung sorgen.

Stress am Steuer? Einfach mal tief ein- und ausatmen und dabei auf die Bauchatmung konzentrieren. Und möglichst an etwas Schönes denken. Das ist laut Tüv Süd eine Übung, die bereits helfen kann, den Puls zu senken, wenn sich Ärger und Frust am Lenkrad breitmachen.