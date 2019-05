Mit Zurrgurt und Schutzgitter : Gepäck sicher im Auto verstauen

Bei der Fahrt in den Urlaub dürfen Fahrer das Auto nicht einfach vollstopfen - ungesichertes Gepäck kann sonst bei Unfällen schlimme Folgen haben. Foto: Silvia Marks/dpa-tmn.

München Wer mit dem Auto in den Urlaub fahren will, beachtet besser einige Packregeln. Schwere Taschen und Koffer laden Urlauber zuerst in den Kofferraum und packen sie möglichst lückenlos an die Rückbank, rät der Tüv Süd.

Damit nichts verrutscht, am besten alles mit Gurten oder Netzen sichern. Wer sein Auto falsch belädt, ist nicht nur unsicher unterwegs, sondern muss auch mit empfindlichen Strafen rechnen. So drohen Fahrern bei Kontrollen ein Bußgeld und im schlimmsten Fall bis zu zwei Punkte.

Rückhaltesysteme oder Schutzgitter zwischen Rücksitzbank und Kofferraum verhindern bei Kombis, dass Gepäck bei einer Notbremsung lebensbedrohlich umherfliegen kann. Verzichten Autofahrer darauf, sollten sie nicht höher stapeln als bis zur Oberkante der Rückbank.