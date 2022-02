Diabetes und Auto : Glukosewert nicht bei laufendem Motor checken

Berlin Menschen mit Diabetes sollten auch beim Autofahren regelmäßig die Werte prüfen. Doch laut Fachleuten ist vielen von ihnen dabei nicht bewusst: Läuft der Motor währenddessen, riskiert man Bußgelder.

Wer im Auto seine Glukosewerte prüfen möchte, sollte das Fahrzeug am Straßenrand parken und den Motor ausstellen. Mal eben beim Warten an der roten Ampel bei laufendem Motor die Werte zu checken, kann ein Bußgeld von mindestens 100 Euro und einen Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg nach sich ziehen. Darauf weist die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) hin.

Auch ein Blick auf ein kontinuierliches Glukosemessgerät (rtCGM) - zum Beispiel ein am Gürtel befestigter Monitor - bei laufendem Motor verstößt laut DDG gegen die Straßenverkehrsordnung (StVO). Das ist demnach ähnlich wie das Telefonieren mit Smartphone in der Hand während des Autofahrens zu bewerten.

Anlass für die Stellungnahme der DDG war ein konkreter Vorfall in Düsseldorf: Dort hatte ein Autofahrer, während er mit dem Fahrzeug an einer roten Ampel stand, seinen Glukosewert geprüft. Das sah ein Verkehrspolizist und verhängte ein Ordnungsgeld.

Besser ist: Wer einen Verdacht auf Unterzuckerung hat oder den Glukosewert einfach so überprüfen will, sollte das Auto parken oder die Warnblinkanlage einschalten und an den Straßenrand fahren. Dort schaltet man den Motor aus und kümmert sich in Ruhe um alles.