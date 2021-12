Zwei Kompakte aus Frankreich : Golf-Alternativen: DS4 und Peugeot 308 im Vergleich

Deutschland Der Golf mag der König der Kompaktklasse sein, doch weil er es allen recht machen will, ist er auch ein Auto der Kompromisse. Mit DS4 und Peugeot 308 kommen nun zwei spannende Alternativen, die bei gleicher Technik unterschiedlicher kaum sein könnten.

In die Kompaktklasse kommt Bewegung. Seit Jahrzehnten vom VW Golf dominiert, werden die Konkurrenten nicht müde, gegen die Vormacht der Niedersachsen anzukämpfen.

Jetzt gehen mal wieder die Franzosen in eine Offensive und schicken gleich zwei Neuheiten an den Start, die bei identischer Technik einen ganz unterschiedlichen Charakter haben: Wer den sportlichen Auftritt schätzt, für den gibt es zu Preisen ab 23.700 Euro ab November eine neue Auflage des Peugeot 308. Und wer auf Eleganz und französische Finesse Wert legt, der kann mit dem DS4 zu Preisen ab 28.900 Euro ein wenig von der Oberklasse träumen.

Eine Plattform für viele Autos

Beide Autos basieren auf einer gründlich weiterentwickelten Plattform der Stellantis-Familie, auf der auch der neue Opel Astra steht. Diese Bodengruppe bringt den Franzosen mehr Radstand und entsprechend mehr Platz vor allem für die Hinterbänkler. Außerdem halten mit ihr viele Assistenzsysteme in den neuen Kompakten Einzug: Vom Infrarot-Nachtsichtsystem im DS4 bis zum automatisierten Spurwechsel beim Überholen für den Peugeot.

Bei den Antrieben lassen die beiden Franzosen die Wahl zwischen konventionell und fortschrittlich. Denn beide gibt es als Plug-in-Hybriden mit einer Systemleistung von 165 kW/225 PS. Der Peugeot ist außerdem mit 132 kW/180 PS zu haben, die immerhin 60 Kilometer rein elektrische Reichweite bieten. Der E-Anteil senkt den Verbrauch auf bestenfalls 1,1 Liter bei Peugeot (CO2-Ausstoß 24 g/km) und 1,3 Liter (29 g/km) bei DS. Mit 235 km/h in der Spitze ermöglichen beide Teilzeitstromer ein beachtliches Tempo, und auch das Überholen meistern sie souverän. Für echte Sportlichkeit fehlt es ihnen jedoch an Härte. Schon der Peugeot ist bewusst komfortabel gefedert, und der DS4 kommt dank den adaptiven Dämpfern einer Sänfte gleich.

Eigenständiges Design für die Schwestern

Anders als bei den Motoren gehen die beiden Geschwister beim Design einen ganz eigenen Weg: Innen leistet sich der Peugeot ein verblüffendes 3D-Cockpit mit räumlichen Digitalanzeigen hinter einem betont kleinen Lenkrad sowie gleich zwei Bildschirmen und einer wunderbar einfachen Menüführung. Der DS4 gibt sich dagegen ähnlich edel wie der DS9. Die gesteppten Sitzbezüge, die auf die Gliederarmbänder teurer Chronographen verweisen, schmucke Zierleisten und eine vornehme Ambientebeleuchtung lassen Oberklassegefühle aufkommen - genau wie die weichen Sitze oder die Massagefunktion für die erste Reihe. In der zweiten Reihe sitzen Erwachsene in beiden Modellen jedoch nicht ganz so bequem wie vorn, weil Kopf- und Kniefreiheit hier allenfalls durchschnittlich ist.