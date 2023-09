Gebrauchtwagen-Check Gut bis ölig: Der BMW X3 (seit 2017) beim Tüv

Stärken: Der Vorgänger schwächelt noch, vor allem an Federn und Dämpfern und der Lenkanlage. Doch der seit 2017 gefertigte X3 (intern: G01) leistet sich laut „Auto Bild Tüv-Report 2023“ bislang kaum Schwächen. Fahrwerk: „Der G01 gibt sich in diesem Kapitel keine Blöße.“ In den Prüfkapiteln Licht und Bremsen ist demnach ebenfalls alles im grünen Bereich.