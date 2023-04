ADFC Gute Noten für Ingelheim und Koblenz beim Fahrradklima-Test

In Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen) fühlen sich die Radfahrer in Rheinland-Pfalz am wohlsten. Das geht aus dem vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) am Montag in Stadecken-Elsheim veröffentlichten Fahrradklima-Test hervor. Stadecken-Elsheim (ebenfalls Kreis Mainz-Bingen) und Landau erhielten bei der Befragung ebenfalls positive Bewertungen von den Radfahrerinnen und Radfahrern im Land. Am schlechtesten schnitten beim ADFC-Fahrradklima-Test Windhagen (Kreis Neuwied), Pirmasens und Neuwied ab.