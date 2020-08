Günstiger Schein : Gutes Fahrradlicht muss nicht teuer sein

Berlin Als Beleuchtung fürs Rad eignet sich auch Akkulicht. Die Stiftung Warentest hat abnehmbare Front- und Rücklichter auf Herz und Nieren geprüft. Dabei konnten auch günstige Modelle überzeugen.

Die Tage werden wieder kürzer. Dass die Beleuchtung am Fahrrad funktioniert, ist jetzt noch wichtiger. Dabei ist auch abnehmbares Akkulicht erlaubt.

Ein positives Ergebnis zeigt sich bei den sechs Rücklichtern zwischen 12 und 27 Euro. Hier schneiden alle bis auf eines mit „gut“ ab. Am besten ist das „Sigma Blaze“ (1,7) für 20 Euro. Dahinter liegt das „Büchel Duo LED Stoptech“ (2,0) für 27 Euro vor dem „Trelock LS 720 Reego“ (2,1) für 18 Euro. Ein Modell ist „befriedigend“.

Wichtig: Nur Leuchten mit K-Prüfzeichen sind für den Straßenverkehr zugelassen. Das besteht aus einem „K“ und einer Wellenlinie und ist häufig gleich in den Kunststoff der Leuchten eingeprägt. Und zur verkehrssicheren Beleuchtung gehören auch noch Reflektoren, unter anderem an Pedalen und Speichen.

Laut Gesetz dürfen Radler keine anderen Verkehrsteilnehmer blenden. Das sei bei Rückleuchten meist kein Problem, so die Tester. Am besten montieren Radler das Hecklicht in einer Höhe von 0,25 bis 1,20 Meter und sorgen dafür, dass weder Taschen noch Mäntel das Licht verdecken.