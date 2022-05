Urteil : Handy am Steuer kann zu Haftstrafe führen

Hamm/Berlin Er tippte kurz auf seinem Telefon - das kostete einer Mutter ihr Leben. Das Oberlandesgericht Hamm belegte den Mann mit einer Haftstrafe - obwohl er gestand und Schmerzensgeld zahlte.

In dem konkreten Fall fuhr der Angeklagte mit seinem Auto 15 km/h zu schnell in einer 70er-Zone, las zwei Textnachrichten und schrieb eine kurze Antwort auf diese. Anschließend legte er das Handy in der Mittelkonsole ab. Kurz darauf kollidierte er in einer lang gezogenen Rechtskurve mit drei Personen auf Fahrrädern - einer Mutter und ihren zwei Kindern. Die Mutter starb, die Kinder wurden schwer verletzt.