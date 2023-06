Autotest Hochleistung in der S-Klasse: So fährt sich der S63 von AMG

Und so sieht es innen aus: Die Sitze bieten mehr Seitenhalt, die Farbauswahl ist etwas schriller, und überall prangt das AMG-Wappen. Im Lenkrad gibt es zwei zusätzliche Tasten für Fahrwerk, Stabilitätssystem und Fahrprogrammwahl. Außerdem erinnert das Infotainment an die Bildschirme der Formel 1. Sogar ein Laptimer und ein virtuelles Rennstrecken-Training sind an Bord - wohl für den Fall, dass sich der S63 tatsächlich mal auf die Nordschleife verirrt.