Verkehrsdaten : Hohe Spritpreise bremsen Autofahrer in Deutschland nicht

Hohe Spritpreise bremsen Autofahrer in Deutschland nicht

München Wer langsamer fährt, kann gerade auf der Autobahn viel Sprit sparen. Dieses einfache Mittel aber wird hierzulande bisher kaum genutzt. Datenanbieter stellen keine geänderten Fahrgewohnheiten fest.

Trotz des enormen Preissprungs bei den Spritkostendrosseln Autofahrer in Deutschland nach Erhebungen vonVerkehrsdatenanbietern bisher nicht das Tempo. Auf Autobahnen istbisher kein Rückgang der Geschwindigkeiten festzustellen, wieAuswertungen der Datenanbieter Inrix und TomTom ergaben.

„Unsere Geschwindigkeitsanalyse mehrerer Autobahnabschnitte inDeutschland lässt derzeit keine Veränderung der Fahrgewohnheitenaufgrund des Kraftstoffpreises erkennen“, sagt Bob Pishue von Inrix.Allerdings habe man auf einzelnen Strecken einen Anstieg desVerkehrsaufkommens in den Stoßzeiten und in Folge dessen etwasniedrigere Geschwindigkeiten als im historischen Vergleich gesehen.

Unterschiede zwischen Werktagen und Wochenenden

Bei TomTom sieht man unterschiedliche Entwicklungen zwischenWerktagen und Wochenenden. In der Woche sieht man dort „keineAnpassung im Fahrverhalten bezüglich der Durchschnittsgeschwindigkeitauf den betrachteten Autobahnen seit den Spritpreissteigerungen“.Tendenziell sei der Verkehr in der vergangenen Woche sogar schnellerals Mitte Februar. Allerdings gebe es Anzeichen, dass weniger Autosunterwegs seien, was den Verkehrsfluss verbessere.