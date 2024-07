Prognose für das Wochenende Hohe Staugefahr in beiden Reiserichtungen

Immerhin wirkt sich in Deutschland das erweitere Lkw-Fahrverbot erleichternd aus, das bis Ende August für 7,5 Tonner am Wochenende stark belasteten Autobahnabschnitten und einigen Bundesstraßen zwischen 7 und 20 Uhr gilt. In einigen europäischen Nachbarländern gibt es an den Wochenenden zusätzliche LKW-Fahrverbote - etwa in Österreich, Frankreich und Italien.